Tristan Thompson : “Je n’aurais jamais pensé que j’aurais le succès que j’ai eu”

Alors que c’est toujours l’incertitude concernant la reprise de la saison 2019/20, les temps sont encore plus incertains pour les joueurs qui vont être free agents cet été. Ils ne savent même pas quand la free agency démarrera, mais à l’heure actuelle, comme c’est le cas de Tristan Thompson, ce n’est pas leur première préoccupation.

“Cela ne m’a pas du tout traversé l’esprit. Je n’aime pas me projeter trop loin. J’essaye de regarder la réalité du moment pour tout, ce qui est devant nous. Personne ne pense à la free agency, ils pensent à comment nous allons reprendre. Quant à la free agency, je laisse Rich Paul gérer ça. C’est le meilleur. Je me concentre sur le plus important et c’est de rester prêt pour jouer au basket, peu importe quand ce sera. Les gars pourraient signer des deal d’un an au vu de la situation du salary cap, mais quoi qu’il arrive ils vont faire ce qui est le mieux pour eux et leur famille. Mon approche à l’heure actuelle c’est juste de profiter de ma famille et rester prêt à jouer au basket.” Thompson

Cette saison, sa 9ème dans l’Ohio, l’intérieur canadien tourne à 12 points, 10.1 rebonds et 2.1 passes et il est fort possible que ce soit la dernière. Quoi qu’il arrive, il ne regrette rien, couronné à une reprise, en 2016.

“C’est ma 9ème saison et je n’aurais jamais pensé que j’aurais le succès que j’ai eu. Je prends ça au jour le jour et j’apprécie chaque seconde. J’ai rencontré des personnes géniales, et faire partie d’une franchise et d’une ville qui avaient connu une telle disette et pouvoir la briser après 52 ans, c’était la chose la plus importante. Je ne changerais ça pour rien au monde.”

Via Plain Dealer