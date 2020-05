Le syndicat des joueurs met entre parenthèses la quête d’un successeur à Michele Roberts

Yahoo! Sports rapporte que la National Basketball Players Association (syndicat des joueurs) a suspendu sa recherche d’un successeur à Michele Roberts tant que le futur de la saison NBA est très incertain. A la tête du syndicat des joueurs depuis 2014,Roberts a annoncé en mars dernier qu’elle ne briguerait pas un 3ème mandat. Elle avait prolongé en 2018 pour 4 ans et ce contrat arrivera à son terme en 2022 et elle aura alors 66 ans.

La quête d’un successeur peut attendre encore quelques mois mais le syndicat n’avait pas perdu de temps et s’était entretenu avec l’ancien Magic et assistant GM des Pistons Pat Garrity. D’autres ont aussi passé un entretien mais on ne connait pas leur nom. Pour l’instant il n’y aurait pas de date fixée par le syndicat pour trouver un successeur.