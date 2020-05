Extraits des mémoires de Jerry Krause, partie 1/4 : les coulisses de l’arrivée de Scottie Pippen, “l’amour au premier regard”

Décédé en mars 2017, l’ancien GM de la période dorée des Bulls, Jerry Krause, n’a malheureusement pas pu être interviewé pour The Last Dance. Il n’a pas non plus pu finir la rédaction de ses mémoires. Avec l’accord de la famille, l’insider de NBC Sports Chicago, KC Johnson a en publié quelques passages.

Ce premier extrait met l’accent sur Scottie Pippen. Connu pour être en très mauvais terme avec son GM à cause d’un salaire relativement faible pour son niveau, Pip ne sait jamais gêné pour afficher son mécontentement à l’égard de Krause. Pourtant, dans ses écrits, ce dernier n’a pas tari d’éloges pour son ancien lieutenant devenu franchise player durant la première retraite d’MJ. Le double dirigeant de l’année détaille comment il est tombé sous le charme de Pippen lors du tournoi de prédraft “Portsmouth Invitational” en 1987.

“L’amour au premier regard, un amour de scout. J’étais assis en haut des gradins, éloigné des autres équipes. J’ai regardé Billy McKinney (scout des Bulls) et j’ai dit : ‘C’est Pippen c’est ça ?’ Je pouvais le reconnaître par ses longs bras. Et le reste de son corps, ses épaules, ses pieds. Wow. Je me disais : ‘S’il arrive à bien jouer, ça peut être un sacré truc.’ Après un quart-temps, la question sur son niveau avait déjà une réponse. Après le match, j’ai dit à Billy de changer ses plans et de rester à Portsmouth pour le match du lendemain et de me dire si d’autres GM étaient restés pour voir ce gamin. La plupart d’entre nous étaient rentrés à la maison, en route pour le prochain tournoi prédraft à Honolulu. Je priais pour que l’équipe de Pippen soit battue pour qu’il ne soit pas invité à Hawaii. Pas de chance, Scottie a été le MVP et été en route pour Hawaii. Là-bas, la compétition est devenue encore meilleure, tout comme Pippen. L’idée d’avoir ce gars pour jouer aux côtés de Michael Jordan nous a valu de faire quelques heures sup. La combinaison rapidité, longueur et vitesse latérale… nous devions obtenir ce gars.” Jerry Krause

Disposant du 8e et du 10e pick de la draft 1987, le front office Chicagoan savait que leur cible serait sélectionnée avant, tant la côte de Pippen grimpait de plus en plus. Lors de son workout avec les Bulls, la prestation de Pip avait définitivement entériné le choix de la direction.

“Nous avions le huitième et le dixième pick de la draft. J’avais appris que les Kings, qui choisissaient en 6, avaient dit à tout le monde qu’ils étaient sur le meneur de North Carolina, Kenny Smith. Mais j’avais aussi appris qu’ils avaient Pippen dans le viseur et qu’ils lui avaient posé tout un tas de questions alors que ce Smith avait eu des soucis au genou à la fac. Nous avions fait venir Pippen pour un workout. C’était le meilleur entrainement individuel que j’avais jamais vu. Lors d’un exercice qui mesurait la vitesse latérale, Scottie avait établi un record qui a tenu pendant 11 ans. Nous l’avions ensuite emmené dîner, prendre le petit déjeuner en ayant passé du temps avec lui entre temps. Nous lui avions posé des tonnes de questions sur expérience et on lui avait fait passer des tests psychologiques. Lorsqu’il est parti, j’étais encore plus convaincu que c’était le joueur que nous devions choisir.” Jerry Krause

Sans surprise, les Kings avaient tenté de berner les autres franchises et fonçaient sur Pippen. Krause a donc décidé de monter un échange.

“Lorsque j’ai compris que les Kings, avec le n°6, avaient menti et voulaient prendre Pippen, j’ai su que je devais récupérer le 5e choix, qui était détenu par Seattle. Les Clippers choisissaient en 4. Le GM des Sonics, Bob Whitsitt voulait quelqu’un avec son choix 5. Si les Clippers prenaient ce joueur, notre deal était : échange des choix 5 et 8 + un 2e TDD des Bulls en 1988 + un swap possible lors des deux prochaines drafts et deux matchs d’exhibition. Jerry Reinsdorf était au téléphone avec les Clippers, de mon côté j’étais en ligne avec Whitsitt lorsque Reinsdorf m’a dit : ‘Les Clippers sélectionnent Reggie Williams, un arrière de Georgetown.’ Je l’ai répété à Whitsitt, qui m’a dit que c’était le gars qu’il voulait donc le deal était en cours. Je lui ai dit de drafter Pippen pour nous. Je n’ai jamais su ce qu’il était arrivé dans la salle de réunion des Kings, mais ils ont pris Smith. En 8, nous avions pris Olden Polynice, un pivot de Virginia pour les Sonics et nous avons appelé la ligue pour leur dire que nous avions un échange à leur soumettre.” Jerry Krause

L’arrivée de Scottie Pippen et son apport dans la dynastie des Bulls ne s’est donc pas jouée à grand-chose, comme souvent. Il a fallu d’un choix des Clippers pour faire pencher la balance du bon côté. La suite de l’histoire, on la connait.