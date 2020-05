Décès de la légende Jerry Sloan

Il y a quelques jours Karl Malone annonçait que le légendaire Jerry Sloan n’allait pas bien et malheureusement le Jazz annonce une mauvaise nouvelle puisqu’il est décédé. Il souffrait depuis quelques années de la maladie de Parkinson et de démence à corps de Lewy. Il avait 78 ans.

Quand on pense à Jerry Sloan on pense bien sûr au Jazz d’Utah puisqu’il y a passé pas moins de 27 ans, dont 23 en tant que coach ! Avant ça il avait coaché les Bulls durant 3 saisons. C’est avec le Jazz qu’il a connu ses plus belles années, menant Utah à ses deux premières finales en 1997 et 1998, face aux Bulls de Michael Jordan. Après 1 223 victoires (4ème coach le plus victorieux de l’histoire) et 20 apparitions en playoffs (220 matchs de playoffs), il avait démissionné en 2011 (poussé vers la sortie).

Introduit au Hall of Fame en 2009 en tant que coach, il ne faut pas oublier qu’il a aussi été un brillant joueur, 2 fois All-Star et 6 fois dans un cinq défensif. Il a disputé 755 matchs, dont 10 saisons aux Bulls, avec qui il a tourné à 14.7 points, 7.4 rebonds, 2.5 passes et 2.2 interceptions. La franchise a retiré son maillot.