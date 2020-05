Mark Cuban fait l’éloge de Tim Hardaway Jr. : « Ne le sous-estimez pas; Il a le ‘release’ le plus rapide de NBA »

« Ne sous-estimez pas Timmy Hardaway Jr.. Il a été la plus grosse surprise de ce trade. On savait que (Kristaps) Porzingis était bon, mais Timmy fait probablement partie des 3 meilleurs joueurs NBA sur catch-and-shoot. Il a le ‘release’ (moment où le ballon quitte les mains du shooteur) le plus rapide de NBA. Ça a pris du temps. Juste après le trade, il n’était pas encore tout à fait confiant dans son rôle et nous lui demandions de faire des choses différentes de ce que lui demandaient les Knicks, mais avec Luka qui lui donne le ballon, c’est juste beau à voir. » Mark Cuban