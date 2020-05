Antoine Walker se remémore les pickup games avec Michael Jordan et LeBron James

En vue de préparer son retour à la compétition, Michael Jordan avait organisé des pick-up games et invité de nombreux joueurs à l’y rejoindre à l’été 2001. Parmi eux Michael Finley, Juwan Howard, Jerry Stakhouse, Paul Pierce, Penny Hardaway, Ron Artest, Jamal Crawford ou Antoine Walker, ‘capitaine’ de l’équipe qui faisait face au G.O.A.T..

Mais aussi un certain LeBron James. Qui comme il l’a expliqué lundi dans un live avec Uninterrupted, devait parfois attendre de longues, très longues minutes avant de pouvoir entrer en jeu. Logique alors qu’il était encore au lycée.

Les matchs étaient très disputés

« On était très compétitifs. On ne parlait que de gagner tous les jours. Et il me chambrait tout le temps parce que je n’avais pas de titre. » Antoine Walker

Et Walker n’étais jamais dans l’équipe de MJ

Bron says he got to play pickup against MJ when he was 16 years old.

MJ hit the game-winner and reportedly said "That's why they pay me $33M to do this." 😤

(via @uninterrupted) pic.twitter.com/U6Kpn2qElS

