COVID-19 : testé positif, Patrick Ewing à l’hôpital

C’est par ces mots présent dans un communiqué officiel de Georgetown, dont il est le coach, que Patrick Ewing a informé sur Twitter qu’il avait été testé positif au coronavirus. Son but ? Encourager tout le monde à rester très prudent. L’université indique que l’ancien Knick est actuellement en soins et isolé à l’hôpital, sans apporter plus de détails sur son état de santé.

I want to share that I have tested positive for COVID-19. This virus is serious and should not be taken lightly. I want to encourage everyone to stay safe and take care of yourselves and your loved ones. pic.twitter.com/a2fMuhIZyG

— Patrick Ewing (@CoachEwing33) May 22, 2020