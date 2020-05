Kobe Bryant avait approuvé le retour de Dwight Howard aux Lakers; La philosophie de Phil Jackson a aussi aidé Jeanie Buss

Les Lakers ont-ils consulté Kobe Bryant avant de signer Dwight Howard l’été dernier ?

« Je hoche la tête oui. Kobe voulait qu’on gagne. Il voulait voir les Lakers gagner, il est venu à plusieurs matchs et il était heureux de voir Dwight et de le saluer. » Jeanie Buss dans le podcast Daddy Issues with Joe Buck and Oliver Hudson