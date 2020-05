Gregg Popovich rend hommage à Jerry Sloan, un mentor

Avant que les San Antonio Spurs deviennent un modèle de régularité et un exemple pour de nombreuses franchises, notamment celles dans de petits marchés, ces mêmes Texans ont pris exemple sur le Jazz, leur prédécesseur dans la régularité. Jerry Sloan, décédé hier, était le Gregg Popovich du Jazz, en poste pendant 23 ans, pour 20 campagnes de playoffs, dont 15 de rang et 2 titres de conférence Ouest. Pop le considérait justement comme un mentor.

Même s’il a fini par dépasser son mentor, Pop a toujours déclaré qu’il n’était pas dans la même catégorie que Sloan

Pop on Sloan: “It’s a sad day for all of us who knew Jerry Sloan. Not only on the basketball court but, more importantly, as a human being. He was genuine and true. And that is rare.” https://t.co/BaNF9NVymE

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 22, 2020