Caron Butler fatigué par le débat sur le GOAT : “Qui sommes-nous pour dire que l’un est meilleur que l’autre ?”

Débat sur le GOAT, épisode 428. Aujourd’hui c’est Caron Butler qui s’y colle. Si certains balancent juste quelques noms et débrouillez-vous avec ça, le double All-Star a livré une interview intéressante sur l’importance des légendes d’hier sur celles d’aujourd’hui, et du rôle de “modèle” à travers les âges.

Le 10e choix de la draft 2002 regrette cependant que la NBA cherche constamment à hiérarchiser ses plus grands joueurs, au lieu de simplement louer leur incroyable talent.

“Je pense que nous sommes la seule ligue professionnelle qui a ce genre de conversation où nous n’encensons pas assez tous ces gars. Le football le fait tout le temps lorsqu’ils parlent de Tom Brady, Dan Marino, Brett Favre, ils étaient tous de grands joueurs. Ils n’essayent pas de les opposer. Michael Jordan m’a donné envie de jouer au basket, mais en même temps, j’ai énormément de respect pour la grandeur de LeBron aussi, qui est l’un des joueurs les plus complets que j’ai vus de ma vie et contre qui j’ai joué. Kobe Bryant aussi, qui était celui qui se rapprochait le plus de MJ. Magic Johnson était un grand joueur, Larry Bird aussi. Je les ai tous aimés pour des raisons différentes et je pense qu’ils ont tous cette grandeur. Qui sommes-nous pour dire que l’un est meilleur que l’autre en se basant sur notre ressenti personnel et notre attachement à ces joueurs ? Ils ont tous fait des choses importantes.” Caron Butler