Travis Schlenk au sujet de Steve Kerr : “Nous pensions qu’il allait rejoindre les Knicks”

Lorsque les Warriors se sont séparés de Mark Jackson en 2014, leurs deux cibles prioritaires se nommaient Stan Van Gundy et Steve Kerr. Mais à l’époque, ils n’étaient même pas sûr de pouvoir rencontrer l’ancien partenaire de Michael Jordan, tant il était courtisé par Phil Jackson et les New York Knicks, comme l’explique l’ancien assistant GM, Travis Schlenk.

“Steve Kerr était très courtisé par Phil Jackson et les New York Knicks. À tel point que nous pensions qu’il allait les rejoindre. Donc nous pensions que nous n’aurions même pas la possibilité de lui parler. J’y ai cru quand nous étions en train de rencontrer Stan [Van Gundy] à Orlando, lorsque Steve a appelé Bob [Myers, le GM] et qu’il a dit qu’il avait changé d’avis et voulait nous rencontrer.” Travis Schlenk

Van Gundy ayant décidé de rejoindre les Pistons, les Warriors ont donc jeté leur dévolu sur Steve Kerr, et l’avenir leur a donné raison avec les 3 titres remportés en 2015, 2017 et 2018.

Via NBC Sports