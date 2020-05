Pau Gasol sur Kobe Bryant : “Nous avons pas mal parlé espagnol, comme ça les adversaires ne pouvaient pas comprendre”

Arrivé en 2007 chez les Lakers lors d’un échange, Pau Gasol a connu ses plus belles années aux côtés de Kobe Bryant, couronnées par deux titres NBA en 2009 et 2010. Pour faciliter son intégration, le Black Mamba a sorti sa palette de polyglotte comme le raconte l’espagnol sur ESPN.

“Dès le premier match, il a commencé à me parler en espagnol. Sur les couvertures, sur les actions. C’était génial. C’était quelque chose auquel je ne m’attendais pas au début, même si je savais qu’il parlait très bien italien en raison de son temps passé là-bas lorsque son père jouait. Puis il s’est marié avec Vanessa, qui parle très bien espagnol, donc il a évidemment appris des choses. Nous avons pas mal parlé espagnol, surtout nos premières années, comme ça les adversaires ne pouvaient pas comprendre. Ils le remarquaient et disaient : ‘De quoi vous parlez les gars ?’ C’était assez amusant. Ça a crée ce lien et une vraie relation entre nous et ça a donné le ton.” Pau Gasol