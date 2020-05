Des nouvelles rassurantes de Patrick Ewing

Vendredi Patrick Ewing annonçait qu’il était hospitalisé, testé positif au COVID-19. A 57 ans la légende des Knicks fait partie des personnes pour qui cette maladie n’est pas à prendre à la légère, mais les nouvelles sont bonnes. Son fils Patrick Ewing Jr. vient en effet d’annoncer qu’il était “rentré à la maison et allait mieux.”

“Je veux remercier tous les docteurs et le staff de l’hôpital qui ont pris soin de mon père durant son hospitalisation, ainsi que tous ceux qui nous ont adressé leurs pensées et leurs prières depuis l’annonce. Mon père est désormais à la maison et il va mieux. Nous allons continuer de surveiller les symptômes et de suivre les consignes du CDC (Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies). J’espère que tout le monde continue de rester en sécrutié, de se protéger et de protéger leurs proches.”