Pour Mark Cuban, le feu vert sera donné une fois qu’un nombre suffisant de tests sera disponible

Avec l’annonce de discussions autour d’un retour à la compétition fin juillet dans une zone bien encadrée (Walt Disney World Resort à Orlando), Mark Cuban s’est dernièrement dit très confiant quant à la reprise de la saison 2019-20. Reprise qui ne se fera pas tant que le nombre de tests disponibles ne serait pas jugé suffisant selon le propriétaire des Dallas Mavericks.

« De ce que je comprends, la seule chose que nous attendons – et c’est juste moi qui parle de ce que j’entends – c’est qu’il y ait une plus grande disponibilité des tests pour tout le monde. Dans certains États c’est très facile d’être testé. Dans d’autres non. Nous ne voulons pas nous retrouver en position où nous priverions des citoyens américains qui en ont besoin, de tests.Une fois qu’on aura passé ce cap, et je pense que c’est imminent, on sera bien en place.