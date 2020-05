Le Saviez-Vous ? Les plus grands voyageurs de l’histoire de la NBA

Aujourd’hui on s’attarde sur les plus grands voyageurs en NBA, ce qui ont connu le plus de franchises durant leur carrière, parfois involontairement.

12 : Dans l’histoire ils sont 4 à avoir joué pour un record de 12 franchises différentes durant leur carrière : Chucky Brown, Tony Massenburg, Jim Jackson et Joe Smith. Brown l’a fait sur 12 ans

11 : Avec déjà 11 franchises différentes depuis le début de sa carrière en 2010, Ish Smith, meneur des Wizards est bien parti pour battre le record. Il est le joueur en activité à avoir porté le plus de maillots

9 : Durant sa carrière de coach, Larry Brown a coaché un record de 9 franchises différentes : Nuggets, Nets, Spurs, Clippers, Pacers, Sixers, Pistons, Knicks et Bobcats. Il a remporté un titre avec Detroit

4 : Joueur du Magic le 24 juin 2015, Luke Ridnour a été transféré à 4 reprises en moins d’une semaine : à Memphis, puis à Charlotte, puis à OKC puis aux Raptors. Il a finalement été coupé quelques jours plus tard

9 : Durant sa carrière le All-Star Chris Gatling a été transféré à 9 reprises. La 1ère fois avant même sa draft. Il a choisi seulement 1 fois sa franchise en signant aux Mavs en 1996