Damian Lillard : « Un tournoi ce serait parfait »

De toute les options étudiées par la NBA pour la reprise, l’une a les faveurs de Damian Lillard : le tournoi de qualification pour les playoffs (détails du possible format à retrouver ici).

« Si je pouvais je mettrais en place une sorte de tournoi entre toutes les équipes qui étaient encore à portée de la 8ème place parce que Sacramento jouait son meilleur basket de la saison, comme New Orleans et comme nous. Aucune de ces équipes n’était playoffable (au moment de la suspension de la saison) mais nous n’étions pas loin avec suffisamment de matchs restants pour rattraper Memphis. Donc pour moi un tournoi ce serait parfait. » Damian Lillard

Aux dernières nouvelles, rapportées par Ramona Shelburne et Adrian Wojnarowski, la ligue envisagerait de rappeler 20 équipes, dont les 4 équipes encore en course pour une qualification à l’Ouest : Portland, New Orleans, Sacramento et San Antonio. La possibilité de reprendre directement par les playoffs sans passer par l’étape tournoi est également possible.

Lillard préfère de toute façon cette solution à celle de revenir sans avoir une chance de participer aux playoffs.

« S’ils décident d’aller directement en playoffs, on sera bien sûr déçus mais jusque-là nous n’avions pas réussi à être suffisamment performants pour être dans les 8 donc je l’accepterai. » Damian Lillard

via Yahoo!Sports