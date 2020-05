James Harden : « La priorité pour moi c’est la sécurité »

Rentré à Houston après s’être entraîné à Scottsdale en Arizona, James Harden fait partie des joueurs ayant décidé de profiter de la réouverture de la salle d’entraînement des Rockets la semaine dernière. Prochaine étape, une reprise à Orlando ?

« La priorité pour moi c’est la sécurité. Si la ligue et les autorités publiques sont confiantes dans le fait qu’une reprise dans un lieu unique est sûre pour le joueurs, le staff et les fans, alors je suis prêt à y aller. Je veux revenir et être sûr qu’on soit en bonne position de le faire. » James Harden