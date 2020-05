Kendrick Perkins sur la perte de poids apparente de James Harden : « Ça fait des Rockets un grand favori pour le titre »

James Harden a-t-il ou non perdu beaucoup de poids depuis la suspension de la saison ? Pour son coéquipier Austin Rivers, qui a vu la fameuse photo où le MVP 2018 paraît aminci, ça ne fait aucun doute.

Et pour son ancien partenaire au Thunder Kendrick Perkins, ça le fait même des Rockets des favoris pour le titre.

« Kendrick Perkins : -Je suis content que James ait intelligemment utilisé ce temps, il a fait preuve de détermination. James était ‘in the lab’ et ça va être dangereux. On parle de l’un des scoreurs les plus prolifiques de l’histoire. Il a perdu du poids, il est déterminé et ça va être dangereux, ça fait des Rockets un grand favori pour le titre, si la saison reprend.

Richard Jefferson : – Hey, attends là, attends Perk’, quoi ? Est-ce que tu viens de dire que le fait qu’il ait perdu 9 kilos va les propulser favoris pour gagner le titre ?

Kendrick Perkins : – Oui ! Parce que c’était ça le problème, il finissait toujours par se fatiguer, par disparaître dans le 4ème quart-temps.

Richard Jefferson : – Mais est-ce qu’il était en surpoids vraiment déjà ? Pas nécessairement selon moi. Est-ce qu’il aurait pu être en meilleure forme ? Oui. Quand tu es jeune, ton but c’est de prendre du poids, de te renforcer. Puis tu arrives à un âge où tu essaies de t’amincir un peu pour préserver ta rapidité et ton endurance. Est-ce que je pense que le fait qu’il ait perdu 9 kilos va soudainement faire d’eux les favoris pour le titre ? Non. Parce que je ne pense pas que leur équipe ait ce qu’il faut. Ils ont du talent, mais le fait qu’il ait maigri ne fait pas d’eux les favoris d’un coup.

Kendrick Perkins : – Écoute j’étais avec lui à OKC et il a toujours eu des problèmes de poids. Et tu me dis qu’avec deux MVPs à leur prime dont un qui revient en meilleure forme ne sont pas favoris ? Come on !

Richard Jefferson : – Quand tout le monde fait 1,98 m dans ton cinq majeur tu n’es pas favori. Il y a toujours le Greek Freak, il y a toujours LeBron, il y a toujours AD. Donc bravo à lui, ,je crois aussi que cela va augmenter leurs chances mais ça fait simplement pas d’eux des favoris. Pour moi c’est second tour et on verra. »