Rip Hamilton raconte la fois où il s’est fait ‘confisquer’ le ballon par Jordan alors qu’il était parti pour faire le match de sa vie

Enchaîner les shoots sur la tête d’Allan Houston, Rip Hamilton en avait souvent rêvé. Mais alors que toute les étoiles étaient alignées durant un match de la saison 2001-02, Michael Jordan a quelque peu bousculé ses plans…

« Durant mes deux premières années dans la ligue, Allan Houston me tuait à chaque fois. Donc quand MJ est arrivé lors de ma troisième année, je me sentais plus fort, plus confiant. On joue contre New York à Washington et je mets 30 points à Allan Houston en première mi-temps.

Je suis tout excité, ‘pour toutes les fois où cet enfoiré m’a tué et m’a mis en foul trouble, là je le tiens’. Vient la mi-temps, on discute. Le coach parle, fait son speech. MJ vient me voir : ‘Hey man, young fella, t’as fait une super mi-temps. Mais le big bro va prendre le relais en seconde mi-temps t’inquiète, je m’en occupe’. Je n’ai eu que deux shoots en seconde mi-temps. À la fin du match je lui a dit : ‘Merde, c’était l’occasion parfaite pour moi de tuer ce gars, de lui rendre la pareille, maintenant que je t’ai à mes côtés’. Il m’a dit : ‘Ne t’inquiète pas, tu auras une autre opportunité’. C’était mon occasion d’aller en mettre 50. » Rip Hamilton via Yahoo Sports