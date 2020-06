[Podcast] Jerry Sloan, légende des Bulls et du Jazz

Nouvel épisode de l’Écho des Parquets qui sera consacré au regretté Jerry Sloan. Légende des Chicago Bulls de la première heure, coach mythique du Jazz pendant deux décennies, on retrace un immense parcours et les possibles héritages laissés derrière lui en NBA. Derrière les micro Antoine (@Tartrou), Lucas (@SwitchtoLK) et Nico (@StillBallinUnba), qui ont invité Vince (@vince_jay)

