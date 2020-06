9 mois sans basket ? Certains « petits marchés » NBA inquiets d’une reprise à 22

Une reprise à 22 équipes, scénario vers lequel on se dirigerait pour fin juillet, provoquerait l’inquiétude d’un certain nombre d’équipes : celles faisant partie des plus petits marchés en NBA. Travaillant ensemble sur le sujet pour ESPN, Adrian Wojnarowski et Zach Lowe ont indiqué que c’est ce qu’avait fait savoir le propriétaire du Thunder Clay Bennett durant le dernier Board of Governors vendredi. Ce dernier, qui aurait été soutenu par d’autres de ses collègues (dont Josh Harris des Sixers et Robert Sarver des Suns), aurait directement demandé lors de la conférence téléphonique entre la ligue et les propriétaires s’il serait possible de faire revenir les 30 équipes NBA – ou au moins autant que possible – pour finir la saison dans la “bulle” d’Orlando.

« Le but était de rappeler que certaines équipes ne peuvent pas simplement rouvrir leurs portes dans 9 ou 10 mois et vendre des billets ou trouver des sponsors aussi facilement que ça, sans avoir joué au basket aussi longtemps. » Un dirigeant de la conférence Est ayant participé au Board of Governors et cité par ESPN

Tony Ressler, propriétaire des Hawks, souhaiterait voir les Hawks jouer à Orlando bien que les playoffs soient inenvisageables. Pour la ligue, plus d’équipes serait synonyme de plus de prise de risque dans un environnement restreint (Walt Disney Resort).

On rappelle que le format qui serait adoptée en cas de reprises à 22 serait celui de quelques matchs de saison régulière avant un tournoi “play-in” de qualification pour les dernières playoffs. Format qui rapporterait « plusieurs centaines de millions de dollars » de plus en revenus qu’une reprise directement pour les playoffs avec seulement 16 équipes selon ESPN.