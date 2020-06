Le Real Madrid se préparerait à un départ de Gabriel Deck vers la NBA

Selon le quotidien espagnol AS, le Real Madrid serait de plus en plus préoccupé par un départ de son ailier Gabriel Deck vers la NBA. L’Argentin qui avait tapé dans l’œil de Kobe Bryant lors de la dernière Coupe du monde possède un contrat – et l’un des salaires les plus bas de l’équipe – avec le club espagnol jusqu’en 2021 mais pourrait bénéficier d’un buyout pour traverser l’Atlantique.

Au mois d’avril déjà, Marca rapportait l’intérêt de deux franchises pour le joueur de 25 ans et 1,98 m. Deck avait marqué 24 points en finale de la Coupe du monde et tournait cette saison à 10,1 points à 50,4% à 3-pts et 3,6 rebonds en championnat et 7.4 points à 25.9% et 3.2 rebonds en Euroleague.

via Sportando