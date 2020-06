Andrew Bogut ne fait pas une croix sur la NBA : “Il y a toujours un peu d’essence dans la machine”

Malgré un retour avec les Warriors lors des playoffs 2019, Andrew Bogut est retourné dans son Australie natale depuis 2 ans. À 35 ans, il a décidé pour le moment de ne pas resigner avec les Sydney Kings, pour voir comment les choses vont évoluer avec la pandémie, mais il se fixe toujours comme objectif de participer aux Jeux Olympique de Tokyo en 2021 avec les Boomers.

“Évidemment, j’aurais besoin de jouer au basket entre la nouvelle année et les Jeux Olympiques pour avoir une chance de faire partie des Boomers. Actuellement, je ne sais pas où ça se fera et si ça se fera. La situation idéale serait que je joue quelque part en janvier, février, mars et avril et que ça me mène jusqu’aux J.O. Pour l’instant, vu la situation actuelle, c’est difficile pour moi de prévoir quoique ce soit.” Andrew Bogut