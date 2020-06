Jasmine Jordan sur son père Michael Jordan : “Il est anti-réseaux sociaux”

Si The Last Dance nous a, entre autres plongés au cœur de la vie de Michael Jordan, le documentaire a fait la part belle à son côté compétiteur. Mais selon sa fille, Jasmine, il savait aussi se lâcher, et la musique l’aider beaucoup pour ça.

“Quand il était dans son costume de père amusant et plein d’entrain, c’était avec la musique. Il adore la musique. Ça peut être du rap, du R&B, du hip-hop, n’importe quoi. Il n’a aucune barrière ou catégorie musicale spéciale. C’est là que vous voyez son côté le plus amusant. Je me souviens quand j’étais jeune, il avait l’habitude d’avoir les CD de tout le monde avant même qu’ils ne sortent. Je n’ai jamais compris pourquoi. Genre, pourquoi est-ce que tu écoutes l’album de Johnny Gill avant que tout le monde ne l’ait ? C’était ahurissant. La musique lui permet d’être lui-même et de se laisser aller.” Jasmine Jordan

Par contre, n’espérez pas voir Sa Majesté sur les réseaux sociaux.

“Mon père est tellement anti-réseaux sociaux, mais vraiment anti-réseaux sociaux. Je ne l’imagine pas une seule seconde sur Twitter, Instagram ou quelque chose du genre.” Jasmine Jordan

Via Good Morning America