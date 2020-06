Les Lakers veulent profiter de l’expérience de Kareem Abdul-Jabbar sur les questions sociales

Pendant sa carrière, Kareem Abdul-Jabbar était déjà un joueur très engagé, et il n’a pas arrêté de prendre position en prenant sa retraite. Le long texte qu’il a publié il y a quelques jours à propos des manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd n’est donc pas vraiment surprenant. La légende des Lakers aurait également abordé le sujet avec les joueurs qui portent actuellement le maillot Purple and gold selon une source du LA Times. La franchise de Los Angeles aurait organisé une conférence vidéo entre les joueurs, avec Abdul-Jabbar comme invité d’honneur.

Le sujet ? Comment LeBron James et ses coéquipiers pouvaient aider la ville et le pays à aller dans la bonne direction après les événements des derniers jours. Sans surprise, le King d’Akron aurait beaucoup pris la parole. Le fait d’être une star mondiale ne l’a as empêché d’être lui-même la cible d’actions racistes, comme en 2017, quand des insultes racistes avaient été peintes sur le mur de sa maison à Cleveland.

La présence d’Abdul-Jabbar aurait permis aux joueurs des Lakers de lui poser beaucoup de questions pour profiter de son expérience, étant donné que lui a évolué dans une NBA des années 60 et 70 qui était alors beaucoup moins ouverte sur les questions raciales. Il avait également à l’époque fait un geste fort en supportant Muhammad Ali, aux côtés de Bill Russell, lorsque le boxeur avait décidé de ne pas se battre pendant la guerre du Vietnam.

Le coach des Lakers Frank Vogel et le General Manager Rob Pelinka auraient eux aussi pris la parole, alors que la propriétaire Jeanie Buss aurait été présente, mais serait restée beaucoup plus silencieuse pendant la réunion, qui a duré environ une heure.

“Les Lakers ont fait un super boulot en laissant leurs joueurs s’exprimer. La franchise comprend ce qui arrive, ils ont toujours voulu aider leur communauté, et ça ne s’arrête pas maintenant, alors qu’on a plus besoin d’eux que jamais.” Une personne anonyme.

Via LA Times.