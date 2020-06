Le championnat chinois va reprendre fin juin

À l’arrêt depuis le 1er février à cause de l’épidémie de coronavirus, la Chinese Basketball Association a annoncé à plusieurs reprises un redémarrage de la saison, sans que cela ne puisse finalement se faire. Et bien il semblerait que cette fois sera la bonne, puisque la CBA a reçu l’aval du gouvernement chinois.

Les matchs recommenceront le 20 juin, et les joueurs seraient déjà en pleine préparation.

Évidemment, la saison ne reprendra pas comme si rien n’était arrivé. Comme la NBA, la CBA a choisi de rassembler toutes ses équipes dans deux villes : Qindgao et Dongguan. Il n’y aura pas non plus de supporters.

La plupart des équipes de CBA ont disputé 30 des 46 matchs de saison régulière, mais on ne sait pas encore si toutes les rencontres vont être disputées.

