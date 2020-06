Zion Williamson devra s’expliquer devant la justice

Zion Williamson devra bien s’expliquer devant la justice par rapport aux avantages en nature qu’il aurait reçus pour sa signature à Duke selon l’ancienne agent de la star, Gina Ford. Un juge a en effet jugé que les tentatives des avocats de Williamson de mettre fin à cette procédure n’étaient pas légitimes.

“Si la plainte n’avait aucun intérêt, et s’ils n’avaient rien à cacher, pourquoi ne pas laisser cette homme faire une déposition ? Nous avons ajusté notre calendrier, nous leur avons laissé la possibilité de fixer les dates. Ils l’ont fait, et maintenant ils veulent se rétracter. Ils essaient d’éviter d’être mis sous la lumière des projecteurs, et de devoir porter serment.” Willie Gary, l’avocat de Gina Ford.

Ford accuse Williamson d’avoir illégalement rompu un contrat avec son entreprise, Prime Sport Marketing, pour signer avec l’agence CAA. Mais que vient faire Duke là-dedans ? Et bien Williamson a justifié la rupture du précédent contrat par le North Carolina Uniform Athlete Agent Act, qui a rendu possible cette action, étant donné que Gina Ford n’était pas enregistrée comme agent dans l’état de Caroline du Nord, où se trouve l’université de Duke.

Sauf que cette loi est censée protéger les étudiants athlètes, et ne s’applique qu’à eux. Or, si Zion Williamson ou son entourage ont bien reçu des avantages en nature comme avancé par Gina Ford, l’ailier fort des Pelicans ne serait alors plus considéré comme un étudiant athlète, ce qui rendrait cette rupture de contrat illégale (et il n’aurait également pas dû jouer l’année passée, étant donné que seuls les étudiants athlètes peuvent évoluer en NCAA).

Gina Ford réclame 100 millions de dollars dans cette affaire.

Via The Athletic.