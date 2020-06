Les joueurs NBA approuvent le format de reprise de la saison !

Le syndicat des joueurs a tenu une conférence téléphonique aujourd’hui en présence des représentants de chaque franchise afin de discuter du format validé par la NBA et pour le soumettre au vote. Sans aucune surprise Woj et Shams rapportent que les joueurs ont approuvé le plan de la reprise. La semaine prochaine la NBA et le dyndicat des joueurs bosseront sur de nombreux détails en vue de la reprise, prévue le 31 juillet

Voici les détails connus de ce plan et les dates clés :

La reprise concerne donc 22 équipes, qui sont les suivantes

Boston Celtics, Brooklyn Nets, Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Houston Rockets, Indiana Pacers, L.A. Clippers, Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies, Miami Heat, Milwaukee Bucks, New Orleans Pelicans, Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Philadelphia 76ers, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Toronto Raptors, Utah Jazz et Washington Wizards.

Selon l’AP il y aura des matchs qui s’apparenteront à des matchs de pré-saison, voire en mode scrimmage (match d’entraînement) qui se joueront çà Orlando avant le début de la saison régulière.

Chaque équipe jouera ensuite 8 matchs de saison régulière, avec un calendrier encore à préciser, mais il ressemblera normalement grandement à celui qui était prévu (sans les équipes qui ne sont pas à Orlando). La ligue devrait piocher dans ces calendriers, en tentant sans doute de conserver la notion de difficulté du calendrier.

Au bout des 8 matchs, il y aura un tournoi qualificatif pour la 8ème place de chaque conférence, si nécessaire. Deux cas de figure :

Les playoffs sont eux au format habituel, au meilleur des 7 matchs pour chaque tour. Reste à savoir comment sera compensé l’absence d’avantage du terrain.

The NBPA has approved the 22-team return format for the NBA, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Players and league have approved new format.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 5, 2020