Reprise de la NBA : Il y aura des matchs de pré-saison; Des sons d’ambiance NBA 2K ?

Hier lors de l’annonce du plan de reprise de la NBA, l’Associated Press rapportait qu’il devrait y avoir des matchs qui s’apparenteraient à des matchs de pré-saison, en mode matchs amicaux, voire scrimmage. C’est confirmé puisque The Athletic rapporte qu’il y aura 2 à 3 matchs de préparation pour chaque équipe.

Rappelons que les équipes se rendront à Orlando le 7 juillet pour continuer leur training camp avec une reprise de la saison régulière le 31 juillet.

Autre information intéressante et intrigante, The Athletic rapporte que pour tenter de créer un minimum d’ambiance dans ces matchs à huis clos, la NBA et le syndicat des joueurs réfléchiraient à créer une ambiance artificielle via des sons du jeu NBA 2K.

Ils en discuteront la semaine prochaine, comme de nombreux autres détails de la reprise.