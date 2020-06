Quid des joueurs NBA aux Jeux Olympiques ?

On est désormais fixé sur la fin de la saison 2019-20, qui reprendra, si tout va bien, la 31 juillet du côté d’Orlando. Elle se finira au plus tard le 12 octobre, mais quid de la saison 2020-21 ? Pour l’instant aucun plan validé, mais la NBA discute avec les franchises et les joueurs à ce sujet et a annoncé vouloir redémarrer le 1er décembre, ce qui ne plait pas trop aux joueurs.

Avec un début le 1er décembre, il pourrait y avoir un impact direct sur les JO de Tokyo, reprogrammés du 24 juillet au 8 août avec des tournois de qualification du 29 juin au 4 juillet. Si la NBA adopte son calendrier habituel, c’est-à-dire 177 jours comme cette année, la saison régulière se terminerait le 29 mai en débutant le 1er décembre, et les playoffs débuteraient le 29 mai et se termineraient aux alentours du 1er août. Vous voyez le souci avec les JO.

A ce sujet, Travis Schlenk, le GM des Hawks, a justement déclaré à ce sujet que la NBA avait évoqué un calendrier qui pourrait être condensé afin de coller le plus possible aux dates de fin habituelles. Est-ce que ce sera suffisant ? Avec l’enchaînement entre la fin de cette saison et la prochaine, les joueurs des équipes qui iront loin ne seront sans doute pas très chauds pour enchaîner encore avec les JO.

Steve Kerr et Nick Nurse, respectivement assistant pour Team USA, et coach du Canada (qui doit passer par le TQO), sont dans l’incapacité de dire ce qui pourra bien se passer.

“Croyez-le ou non, je n’ai pas eu la moindre discussion avec Pop à ce sujet. Et la raison c’est que nous ne savons pas. Nous parlons quasiment quotidiennement ces deux dernières semaines, et avant ça nous discutions de temps en temps. Et nous n’avons pas eu la moindre discussion à ce sujet parce qu’il n’y a rien à dire.” Kerr

“C’est compliqué. Je n’en sais pas assez pour vous dire à quoi la saison prochaine ressemblera. Je ne sais pas. Quand allons-nous commencer ? Je pense qu’ils discutent de repousser le début de saison, mais je ne sais pas s’ils vont condenser le calendrier. Je ne pense pas, c’est la chose dont tout le monde est heureux, qu’ils aient réduit les back-to-backs et ce genre de choses. Mais s’ils font ça, la saison va probablement se prolonger jusqu’au moment des JO, ou très proche, c’est ça ? Je n’ai pas de boule de cristal pour en dire plus.” Nurse

On devrait toutefois en savoir plus d’ici le début de la saison, mais cela pourrait être une très mauvaise nouvelle pour les JO, qui accueillent en général un grand nombre de NBAers. Ils étaient par exemple 46 à Rio, un record.

Via AP