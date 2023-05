Il y a 27 ans Michael Jordan écœurait le Magic avec une performance monstrueuse

Éliminés par le Magic en 1995 au stade des demi-finales de conférence, un an plus tard Michael Jordan et les Bulls prenaient leur revanche en finales de conférence. Ils ont remporté la série 4-0 avec un gros dernier match de Jordan. Il signait 45 points à 16/23 dont un 3/4 à trois points et 5 passes décisives.