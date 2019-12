Plusieurs équipes dont les Wolves seraient intéressées par Dennis Smith Jr.

Depuis le début de la saison Dennis Smith Jr. est dans le dur et il est désormais le 3ème meneur de la rotation aux Knicks derrière Elfrid Payton et Frank Ntilikina. Alors que la deadline va approcher à grands pas, il est un joueur à suivre puisque les Knicks pourraient vouloir tenter de l’échanger, même si pour le moment on n’a aucune véritable info à ce sujet car on ne sait pas trop la direction que va prendre la franchise après ce très mauvais début de saison.

Cependant, selon SNY, l’ancien Maverick intéresserait plusieurs équipes, dont les Minnesota Timberwolves. Ces derniers sont à la recherche d’un meneur de jeu pour remplacer Jeff Teague et leur nom devrait souvent être associé à des rumeurs sur des meneurs. Cependant on peut penser qu’il n’est clairement pas leur premier, eux qui rêvaient de D’Angelo Russell cet été.

Cette saison Smith tourne à seulement 5.6 points à 33% et 2.8 passes en 17 minutes.