Anthony Davis : « Même si nous avions remporté le match à New Orleans, je n’avais pas aimé jouer comme ça »

Pour la seconde fois depuis son transfert aux Lakers, Anthony Davis retrouvait les Pelicans, cette fois au Staples Center et il n’a pas caché que cela n’avait rien à voir avec ce qu’il a pu ressentir lors du tout premier.

« Le premier match à New Orleans il y avait sans aucun doute bien plus d’émotions, pas seulement parce que je jouais contre mon ancienne équipe, mais aussi en jouant de nouveau dans cette salle. Il y avait des émotions, je voulais jouer le mieux possible. Ce soir il n’y en avait pas autant parce que j’étais débarrassé du premier match. C’était juste un match comme les autres. Ce soir mes coéquipiers m’ont juste procuré de super opportunités et m’ont mis dans d’excellentes positions pour scorer. Je ne pense pas avoir fait quelque chose de différent, je ne me suis pas préparé différemment. J’ai juste joué au basket. » Anthony Davis « Je ne pense pas qu’il y a eu la moindre action où il avait l’air stressé. Il a été efficace dès le début de la rencontre, en rentrant ses shoots au poste bas. Il a mis tous ses lancers. C’est tout simplement une nouvelle grande performance. » LeBron James

Ce qui n’a pas changé par contre, c’est qu’il a dominé. Auteur de 41 points lors du premier match, cette fois il a planté 46 points à 15/21 dont 3/5 à 3-pts, 13 rebonds, 3 interceptions et 1 contre pour un plus/minus de +26 en 38 minutes. Mais la manière a été différente.

« Même si nous avions remporté le match à New Orleans, je n’avais pas aimé jouer comme ça parce qu’ils avaient un peu forcé pour me donner le ballon. J’étais conscient de la situation et mes coéquipiers voulaient que je joue bien pour mon premier match face à mon ancienne équipe. » Anthony Davis « J’avais le sentiment que nous avions trop tenté de le servir dans ce match. Là j’ai trouvé que la plupart du temps c’était dans le flow. Il y a eu des systèmes différentes, il est allé sur la ligne des lancers, a marqué à 3-pts, en transition, au poste, en déroulant vers le panier. Il a scoré de toutes les façons possibles, donc c’était sans aucun doute un sentiment différent que lors du précédent match. » Frank Vogel

Il a permis aux Lakers de prendre jusqu’à 24 points d’avance et de l’emporter avec aisance, le 4ème succès de suite.

« Il est le bénéficiaire de notre flow en attaque, parce qu’il est aussi rapide que n’importe qui sur le terrain, plus dynamique que n’importe qui, est excellent à l’intérieur et à l’extérieur. Il peut faire tellement de choses, donc il est le bénéficiaire de beaucoup de choses que nous faisons offensivement. » LeBron James « Je trouve ma voie. Évidemment nous sommes une bonne équipe, nous avons énormément de joueurs qui peuvent scorer et des joueurs qui peuvent jouer. Nous sommes dans le flow et dans le groove actuellement et nous nous trouvons très bien. » Davis

Via ESPN