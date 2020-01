Officiel : Justin Anderson signe aux Brooklyn Nets

Comme prévu les Nets – l’annonce officielle a été faite par l’équipe – ont signé Justin Anderson. Il s’agira d’un contrat de 10 jours pour le remplaçant temporaire de David Nwaba, victime d’une rupture du tendon d’Achille.

Coupé par les Wizards en pré-saison, Anderson (26 ans, 1,98 m), en G-League avec les Raptors 905 depuis, jouait la saison dernière pour Atlanta, où il avait tourné à 3.7 points de moyenne pour 9.6 minutes par match et 48 rencontres disputées.

Nets announced that they have signed Justin Anderson to a 10-day contract.

— Kevin Chouinard (@KLChouinard) January 6, 2020