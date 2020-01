- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Malade et incertain, LeBron James était tout de même bien présent cette nuit et il a brillé. Il mène les Lakers à la victoire 31 points à 9/19 dont 6/12 à 3-pts, 5 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 1 contre pour un plus/minus de +26 en 31 minutes.