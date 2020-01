Coupé par les Warriors juste avant que son contrat ne devienne garanti le 7 janvier (et pour transformer le two-way de Damion Lee en contrat classique), Marquese Chriss va faire son retour chez les Warriors, cette fois via un two-way contract.

Il a tourné à 7.3 points à 49.2%, 5.4 rebonds et 1.9 passes en 17.8 minutes sur 36 matchs.

The Warriors plan to re-sign big man Marquese Chriss to a two-way player deal, a source told @TheUndefeated.

— Marc J. Spears (@MarcJSpearsESPN) January 14, 2020