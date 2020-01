Dwight Howard sera bien au Slam Dunk Contest

Il y a quelques jours Dwight Howard lançait au sujet des informations sur sa participation au Slam Dunk Contest :

« Je ne sais pas d’où vous tenez cette information les gars. Je n’ai jamais dit que j’allais faire le concours de dunks. »

13 jours plus tard sa participation au Slam Dunk Contest NBA 2020 est désormais officielle puisque ce sont les Lakers eux-mêmes qui l’ont annoncé.

A 34 ans ce sera sa 4ème participation, la première depuis 2009. Il avait aussi participé en 2007 et 2008 et avait remporté l’édition 2008 devant Gerald Green. Pas certain qu’il puisse activer encore le mode Superman :