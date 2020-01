Amare’ Stoudemire au Maccabi Tel Aviv !

- in Euroligue

By Christophe Brouet

En début de saison le vétéran Amar’e Stoudemire, 37 ans, a effectué un passage éclair en Chine aux Fujian Sturgeons (11 rencontres pour 19.47 points à 51.3%, 8.3 rebonds et 1.2 contre en 27.9 minutes). Il est finalement rentré aux Etats-Unis avec l’intention de signer en NBA mais sans aucune surprise il n’a pas trouvé preneur et on apprend qu’il a décidé de retourner en Europe.

Selon Sport5, il va prendre la direction d’Israël, cette fois pas de l’Hapoël Jerusalem, mais dans le plus grand club du pays, le Maccabi Tel Aviv. Le Maccabi joue l’Euroleague mais pas certain que le vétéran soit utilisé dans la plus grande compétition.

La saison passée il a tourné 12.6 points à 60.3%, 5.8 rebonds en 19 minutes sur 33 rencontres toutes compétitions confondues.