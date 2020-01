Magic Johnson lors de la cérémonie en hommage à David Stern : « Ce match m’a sauvé la vie; Mon ange gardien va me manquer. »

Hier à New York se déroulait une cérémonie particulière à la mémoire et aux accomplissements de l’ancien commissioner de la NBA, David Stern. Décédé à l’âge de 77 ans des suites d’une hémorragie cérébrale Stern aura impacté la NBA de par ses décisions. Ainsi, beaucoup de personnes liées de près ou de loin à la grande ligue étaient présentes pour rendre hommage à l’ancien commissioner.

La cérémonie a duré pas loin de deux heures et demie pendant lesquelles de nombreuses personnes ont pris la parole afin d’honorer la mémoire de l’ancien boss NBA. Parmi ces personnes-là se trouvait Magic Johnson, et forcément compte tenu de l’histoire de Magic, son discours a été très émouvant. Stern est la personne qui lui a tendu la main lorsqu’il a été diagnostiqué séropositif en 1991.

« Il y a 29 ans, à une époque où j’étais dans le besoin et certainement la période la plus difficile de ma vie, mon commissioner s’est transformé en ange gardien et il a su me lancer une bouée de sauvetage. » A déclaré le Hall of Famer.

En effet, après avoir pris une retraite très brusquement à l’annonce du diagnostic, Johnson avait été contacté par Stern avant le All-Star game en 1992 pour lui demander d’y participer. La suite des événements on l’a connaît tous. Un appel qui reste gravé dans la mémoire de l’ancien joueur.

« Ce match m’a sauvé la vie. » A déclaré Magic. « Il m’a donné l’énergie dont j’avais besoin pour continuer à vivre et David m’a ouvert la voie pour continuer à jouer au basketball. Nous en parlions tout le temps, de la façon dont nous avons changé le monde et de la façon dont nous avons changé le VIH et le sida ce jour-là, ainsi que de la façon dont nous avons sauvé la vie de beaucoup de gens ce jour-là. »

Magic a aussi déclaré que David Stern s’était appuyé sur lui pour convaincre Larry Bird et Michael Jordan de rejoindre Team USA pour disputer les JO de 1992 à Barcelone. Une première dans l’histoire des États-Unis depuis la réforme de la FIBA en 1989 que des joueurs de la grande ligue participaient aux Jeux olympiques. La grande réussite de ce projet-là a aussi permis de faire gagner en visibilité au basket et à la NBA à l’échelle nationale comme mondiale. Mais Stern ne s’est pas arrêté là pour autant, la WNBA ainsi que la D-League maintenant devenue G-League sont l’œuvre de sa volonté de développer encore plus le basketball. Son ancien assistant et à présent commissioner de la WNBA Val Ackerman s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet lors de la cérémonie.

« Malgré les progrès réalisés dans les sports collectifs féminins depuis les débuts de la WNBA, j’espère que les historiens écriront que c’est le basket-ball féminin et la WNBA qui ont été les premiers à ouvrir la voie. J’espère qu’ils écriront que David, bien que toujours prompt à détourner le crédit, a été la figure la plus importante du mouvement sportif féminin depuis Billie Jean King (Billie Jean King est une ancienne gloire du Tennis américain ayant contribué à l’égalité des sexes dans le sport et à l’essor du sport féminin. C’est d’ailleurs la fondatrice du circuit WTA, ndlr). »

Rick Welts, président et directeur général des Golden State Warriors a aussi eu quelques mots pour son ancien camarade avec qui il a travaillé pendant 17 années. Pour Welts, la capacité intellectuelle de Stern est ce qui était le plus choquant chez lui.

« Nous étions tous émerveillés par sa curiosité intellectuelle. Il est passé du statut de meilleur avocat de la NBA à celui de meilleur spécialiste du marketing de la NBA, puis à celui d’expert en médias. Et tout ça en autodidacte. »

Pour Adam Silver, actuel commissioner, le fait d’avoir appris d’une telle personne est une bénédiction. Il a d’ailleurs expliqué à quel point sa manière d’aborder les choses était spéciale et bien à lui. Il avait sa manière de dire les choses bien à lui.

« J’ai appris d’un maître au sommet de son art. Il avait sa façon de dire les choses, “Si vous ne bougez pas vous faites marche arrière”, ou encore “Nous ferions mieux de continuer à innover” ou enfin “la poursuite incessante de la perfection”. D’ailleurs je suis persuadé qu’il a piqué ce slogan dans une publicité de Lexus. »

Enfin si une déclaration parmi toutes celles faites hier pour un grand personnage de la NBA a été ancrée, c’est bien celle de Magic Johnson qui pour clôturer son discours a terminé avec des mots très forts.