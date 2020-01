Difficile de trouver des solutions pour Delonte West : « Il faut qu’il accepte d’être aidé »

Il y a deux jours, une vidéo tout sauf rassurante de Delonte West a fait son apparition sur les réseaux sociaux, ce qui a poussé l’ancien coéquipier de l’homme de 36 ans Jameer Nelson à lancer un appel à l’aide. Et il n’a pas été le seul.

« C’est vraiment triste, on a le cœur brisé pour lui. Ca peut très mal finir pour lui et il faut l’aider » Un de ses amis.

« On aime tous Delonte, et on ne veut pas le voir comme ça. On veut qu’il trouve un moyen de remettre sa vie dans le bon sens. » Un autre de ses amis.