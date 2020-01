John Wall monte au créneau pour Bradley Beal : « Si ce n’est pas un All-Star, je ne sais pas quoi dire aux gens »

Alors que les remplaçants pour le All-Star Game doivent être annoncés ce soir, John Wall souhaite plaider en faveur de la troisième participation de son coéquipier Bradley Beal. Wall est intervenu sur le podcast Wizards Talk animé par Chris Miller. Il a expliqué comment Beal a continué à améliorer son jeu au point de devenir un joueur incontournable selon lui pour un All-Star Game.

« La façon dont il voit le jeu maintenant est différente. Je pense qu’il a toujours été un scoreur. Il marque même sans dribbler. Les gens pensaient qu’il n’était qu’un tireur d’élite, mais maintenant il crée le jeu à partir du dribble. Il marque à tous les niveaux. » A déclaré Wall. « C’est de la merde pour moi de voir ça. Si ce n’est pas un All-Star, je ne sais pas quoi dire aux gens. »

Wall a poursuivi en partageant son questionnement quant au système actuel de vote du All-Star Game. Il aimerait que le vote des joueurs ait plus de poids que celui des médias et des fans. Dans le système actuel, le vote des fans représente la moitié, tandis que les médias et les joueurs représentent chacun 25 %. Wall souhaite que les joueurs représentent 50 % et que les médias et les fans se partagent le reste.

« En tant que joueur, vous savez ce que c’est que de défendre sur ce gars. Vous savez à quoi vous avez affaire. »

Le vote des fans est particulièrement difficile pour les joueurs des Wizards, estime Wall, et notamment en raison de l’absence de matchs à l’antenne nationale pour Washington.