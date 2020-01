Steve Kerr fait face à une drôle de situation avec Marquese Chriss : « Ce n’est pas l’idéal, mais c’est comme ça »

En pleine saison de transition, le roster des Warriors est en constante évolution. Le dernier rebondissement de Golden State est arrivé récemment. Après avoir échangé Willie Cauley-Stein contre Dallas la semaine dernière pour récupérer un second tour de draft, les Warriors n’ont plus que deux pivots, dont le two-way Marquese Chriss. En raison de la situation contractuelle de Chriss, il est souvent obligé de s’absenter des entraînements, ce qui constitue une situation unique pour son entraîneur Steve Kerr.

« Ce n’est pas l’idéal, mais c’est comme ça, et il fait un excellent travail pour s’entraîner quand il peut. » A déclaré Steve Kerr.

Pour l’instant, Chriss n’a plus que 18 jours disponibles en NBA avant de devoir retourner en G-League. Pour préserver ces jours, les Warriors ont choisi de le tenir à l’écart de la plupart des entraînements. En général, Chriss regarde les vidéos des matchs, y compris les vidéos individuels les jours d’entraînement. Avant l’entraînement de dimanche à Philadelphie, Marquese s’entraînait dans le gymnase situé dans l’hôtel de l’équipe. Il y fait sa préparation physique, s’entraîne au tir. L’automne dernier, le pivot a rejoint l’équipe dans l’espoir de relancer sa carrière. C’est ce qu’il a fait en 37 matchs, avec une moyenne de 7,4 points, 5,4 rebonds et 1,9 passe décisive. Cependant, il a été coupé afin de laisser la place à Damion Lee pour signer un contrat garanti. Une semaine plus tard, Chriss a signé un contrat two-way au prorata avec l’équipe. Aujourd’hui, une semaine après le trade de WCS à Dallas, Marquese lui, est devenu le pivot titulaire de l’équipe.

« C’est assez unique. » A déclaré Kerr. « Je suis presque sûr que personne n’a jamais eu un pivot titulaire en two-way contract et qui ne pouvait pas s’entraîner parce que vous économisiez ses jours en NBA. »

Malgré le contrat actuel de Chriss, le joueur a exprimé le désir de rester avec l’équipe à long terme. En attendant, Steve Kerr doit continuer à économiser les apparitions de son joueur avec l’équipe.