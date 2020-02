La NBA vient d’annoncer les coachs du mois, il s’agit de Nick Nurse à l’Est (Toronto Raptors) et de Taylor Jenkins à l’Ouest (Memphis Grizzlies). Retrouvez leur bilan sur le mois de janvier ci-dessous.

Ils succèdent à Mike Budenholzer et Billy Donovan.

NBA Coaches of the Month for January.

East: Nick Nurse (@Raptors)

West: Taylor Jenkins (@memgrizz) pic.twitter.com/mynnk6myGh

— NBA (@NBA) February 3, 2020