Plusieurs franchises seraient intéressées par Joakim Noah

En fin de rééducation suite à une opération du tendon d’Achille il y a environ 4 mois, Joakim Noah tente un retour comme il l’a annoncé il y a quelques jours.

Selon Yahoo! Sports plusieurs franchises l’auraient dans le viseur. Il en intéressait déjà il y a quelques mois mais son opération l’a empêché de trouver un point de chute. Cela pourrait être différent après la deadline puisque des équipes en quête d’un pivot pourraient se tourner vers lui pour la fin de saison. On ne connait pas l’identité des équipes mais les Mavericks ou encore les Clippers ont été cités ces derniers mois parmi celles qui avaient un œil sur li.

Il pourrait apporter quelques minutes intéressantes à une équipe playoffable s’il revient à 100%. Il avait fait une bonne saison l’an passé à Memphis.

One player drawing interest from NBA teams after trade deadline dust settles: Joakim Noah. Multiple teams have checked in and could circle back if they have a need for a big after the deadline passes.

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) February 6, 2020