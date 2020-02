D’Angelo Russell transféré aux Wolves !

Woj Bomb puisque l’insider annonce que D’Angelo Russell est transféré aux Wolves en échange d’Andrew Wiggins.

Les Wolves reçoivent aussi Jacob Evans et Omari Spellman. Quant aux Warriors ils récupèrent un premier tour de draft 2021 protégé top 3 et un second tour 2022.

Cet été les Wolves avaient vu D’Angelo Russell leur passer sous le nez et ils tentaient depuis des semaines de le récupérer. Russell sera donc désormais associé à son pote Karl-Anthony Towns.

Quant aux Warriors ils récupèrent Wiggins et son gros contrat. Décevant depuis son arrivée en NBA à voir s’il pourra enfin exploser chez les Californiens.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020