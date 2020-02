Un petit transfert entre les Clippers et les Hawks

Selon Woj les Clippers et les Hawks ont fait affaire. Derrick Walton Jr. est envoyé à Atlanta en échange d’une somme d’argent. A noter que Walton devrait être coupé selon The Athletic.

Cela permet aux Clippers de libérer une place dans l’effectif et de créer une trade exception de 1.55 millions de dollars. Cela pourrait être utile durant la période des buyout pour signer un joueur ou alors effectuer un trade d’ici la deadline.

Clippers are trading G Derrick Walton Jr., to the Atlanta Hawks for cash, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020