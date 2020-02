Au bout du suspense et avoir un énorme Jayson Tatum, Boston fait tomber les Clippers, qui perdent Paul George

Les Boston Celtics vont partir en vacances sur une très bonne note puisqu’ils ont dominé les Los Angeles Clippers en double prolongation dans le sillage d’un énorme Jayson Tatum. Ils l’emportent 141-133 et portent leur bilan à 38-16 avec 8 victoires en 9 matchs alors que les Clippers, battus pour la seconde fois de suite, affichent 37-18. Mauvaise nouvelle aussi pour les Californiens, ils ont dû faire sans Paul George pendant ma majeure partie de la rencontre, touché à un ischio.

Jayson Tatum mène les Celtics avec 39 points à 14/23 dont 5/10 à 3-pts et 9 rebonds, et Marcus Smart n’est pas en reste avec 31 points à 10/20 dont 5/14 et 4 interceptions. Les deux ont inscrit les 13 points des Celtics dans la première prolongation. Gordon Hayward et Kemba Walker ont eux été maladroits avec respectivement 21 points à 6/21 dont 3/8 à 3-pts, 13 rebonds et 19 points à 5/17 dont 4/10 à 3-pts, 9 rebonds et 7 passes. Jaylen Brown était lui absent. Les Celtics shootent à 43.7% dont un excellent 41.9% à 3-pts, mieux que les Clippers, limités à 41.8% dont 31.4% à 3-pts. Ces derniers se sont appuyés sur un trio Lou Williams (35 points à 14/33 dont 3/9 à 3-pts, 6 rebonds et 8 passes), Kawhi Leonard (28 points à 10/27 dont 1/6 à 3-pts, 11 rebonds et 4 passes) et Montrezl Harrell (24 points à 7/12, 13 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 3 contres).

Les Clippers ont inscrit les 7 premiers points, mais Marcus Smart, titulaire, a marqué les 10 premiers points des Celtics pour leur permettre de s’accrocher. Avec Tatum ils ont inscrit 24 des 30 points des Celtics pour résister aux 15 points de Kawhi Leonard et n’être menés que de points, 32-30. En second acte Boston a limité Leonard a 2 points, mais n’a pas trouvé de réponse pour contenir Harrell, auteur de 16 points à 5/5 en première mi-temps. Grâce à un dernier layup de Theis ce sont les Celtics qui ont viré en tête 60-58.

Boston a inscrit les 5 premiers points de la seconde mi-temps et a fait la course en tête en 3ème acte et jusqu’au milieu du 4ème, sans faire toutefois de véritable break. Grâce à Harrell et Lou Williams les Clippers ont égalisé à 3’25 de la fin du temps réglementaire. Les deux équipes se sont répondues coup pour coup et Tatum à 1’30 du buzzer a donné 3 points d’avance à Boston, mais Marcus Morris a égalisé à 3-pts après un rebond offensif sur un échec de Leonard. Marcus Smart a perdu le ballon derrière, mais Leonard a fait une faute offensive et à la dernière seconde c’est Walker qui a échoué. En première prolongation les Clippers ont fait la course en tête, mais sans jamais prendre plus de 2 possessions d’avance et alors que sur un 3-pts Morris les a mis devant au score 122-118, Smart et Tatum ont permis de répondre par un 9-2 pour mener 127-124 avec 25 secondes à jouer. Mais en sortie de temps mort Shamet a égalisé et Tatum a raté le shoot de la gagne.

Dans la seconde prolongation, Boston a pris la tête 134-130 sur des layups de Smart et Tatum. Puis Hayward a planté un 3-pts, 137-132. Lou Will a été contré par Hayward à 55 secondes du terme et ce dernier a rentré 4 lancers dans la dernière minute pour plier le match.