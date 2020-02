Jeux Olympiques : la France face aux Etats-Unis et à l’Espagne en préparation ?

Hier, comme nous l’évoquions, ESPN rapportait que Team USA prévoyait de passer une semaine en Chine avant les Jeux Olympiques et d’y effectuer au moins un match de préparation. Le média évoquait la France comme potentiel adversaire et cela semble se confirmer si on en croit Arnaud Lecomte de L’Equipe.

En effet, un tournoi à Shanghai autour du 20 juillet serait dans les cartons, avec les Etats-Unis et l’Argentine, même si la situation en Chine avec l’épidémie du coronavirus, pourrait obliger tout le monde à changer ses plans. On devrait rapidement en savoir plus puisque la fédération doit dévoiler demain le programme de la préparation et il y aura notamment deux matchs face à l’Espagne : un en Espagne et un autre à Paris.