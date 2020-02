Danger sur la NBA : Zion Williamson et Brandon Ingram développent leur complicité ; Jrue Holiday « Qui vas-tu stopper ? Tu dois faire un choix »

À La Nouvelle-Orléans, on mise en grande partie sur la jeunesse pour porter l’équipe et surtout, envisager le futur. Même s’ils n’ont pas passé beaucoup de temps ensemble sur le parquet cette saison, Brandon Ingram et Zion Williamson sont attendus comme les visages de la franchise. En plus d’être bons chacun individuellement, les deux compères se doivent donc de développer une certaine complicité. Des promesses entrevues lors de la victoire sur le parquet de Portland, 128-115. Ils avaient marqué 20 des 26 premiers points de l’équipe.

« J’ai regardé Brandon Ingram et je lui ai dit ‘C’est juste toi et moi, un match à deux joueurs’. Nourrissons-nous l’un l’autre. C’est un grand joueur, il peut aller au panier quand il veut. Il peut prendre un tir n’importe quand, rentrer un trois point. En tant que coéquipier, je fais mon possible pour essayer de lui rendre tout ça plus facile. » Zion Williamson

Brandon Ingram et Zion Williamson se sont beaucoup trouvés sur le terrain, avec notamment beaucoup de pick and roll qui ont forcé Portland à défendre sur les deux joueurs. Pour Jrue Holiday, les deux sont très difficiles à défendre sur ces séquences.

« Qui vas-tu stopper ? C’est comme si tu devais faire un choix. J’ai le sentiment que nous avons beaucoup d’armes et une grosse puissance de frappe. Ça va être dur pour les adversaires. » Jrue Holiday

Connu principalement pour ses qualités de scoreur, Brandon Ingram est en train de développer petit à petit son jeu de passe au sein de sa nouvelle équipe.

« Quand je marque ça ouvre beaucoup de choses. Je vois beaucoup de gars ouverts devant le cercle ou disponibles pour une passe. J’en vois aussi beaucoup ouvert dans le périmètre à chaque fois que je vais au cercle. » Brandon Ingram

Même s’il n’a joué que 11 matchs cette saison, l’ancien Laker et désormais All-Star reconnait que Zion est déjà très important pour l’équipe.

« Il est très solide à l’intérieur. Il marque quasiment à chaque fois qu’il touche la balle. Il arrive à voir quand deux gars viennent sur lui, et fait toujours l’action juste. Il est énorme pour nous. » Brandon Ingram

