Greg Oden : « Je me suis rendu compte que je n’avais pas besoin de boire chaque jour pour me sentir bien »

Drafté en première position en 2007, Greg Oden n’a pas eu la carrière espérée avec seulement 105 matchs joués, à cause de problèmes aux genoux. Alors forcément, il sait comment on se sent quand on est bloqué à l’infirmerie et a beaucoup de respect pour Derrick Rose.

« Retrouver le niveau qu’on avait est compliqué, surtout dans le cas de quelqu’un comme Derrick Rose, parce qu’il était MVP. Quand vous essayez de retrouver le numéro de meilleur joueur du pays, c’est vraiment compliqué. Mais il a fait du super boulot et il est devenu un super professionnel. J’applaudis sa volonté, qui fait qu’il est sur le terrain. Et j’adore le voir jouer sur un terrain en tant que fan. Mais vous avez raison. Quand on est blessé, on se sent seul et on veut aller sur le terrain avec ses coéquipiers. Vous voulez être capable de faire les choses pour lesquelles la franchise vous a amené ici. Vous voulez ramener un titre et faire de très bonnes choses sur le terrain, mais vous en êtes physiquement incapable. C’est vraiment dur. Mentalement, vous essayez de gérer ça. Parfois, quand vous êtes jeunes, vous ne savez pas comment vous gérer vous et vos pensées. Comment gérer ça du coup ? Comment se lever chaque jour en sachant que vous allez avoir mal ? C’est vraiment vraiment dur mentalement. » Greg Oden.

Le pivot confie même avoir été alcoolique, avant que son coach de NCAA, Thad Matta, ne l’aide à s’en sortir.

« Il faut faire face à tout ça. J’ai dû penser à ça : je buvais beaucoup et je n’y ai jamais pensé, mais ça engourdissait mon corps. Je ne pensais jamais à toutes les douleurs que j’avais. Et un truc qui est très courant dans l’Ohio aussi, c’est l’abus d’opiacés. Je n’arrêtais pas de prendre des pilules, je buvais et je les prenais. Je devais gérer tout ça. Je me rappelle avoir appelé Thad Matta et avoir l’impression de ne plus savoir qui j’étais. Je ne pouvais pas m’assoir moi-même et ne pas faire de bruit. Il me disait de venir à la salle, de m’entrainer. J’y suis retourné et, honnêtement, le retour du basket dans ma vie, avoir quelque chose à faire chaque jour, ça m’a vraiment aidé pour me sortir de tout ça. Ensuite, il m’a dit que je pouvais passer un diplôme. Je me suis dit : « Hmmm OK. » Et je suis retourné à l’école. Je devais me concentrer et je ne pouvais pas avoir la gueule de bois chaque soir. Ça m’a donné un but, et quand j’ai commencé à aller sur cette route, je me suis rendu compte que je n’avais pas besoin de boire chaque jour pour me sentir bien. J’avais aussi une famille. Ma fille m’a fait vouloir vivre une meilleure vie, et faire les bonnes pour elle. Elle va finir par entendre ces choses sur moi, je vais devoir lui parler de certaines choses que j’ai faites dans ma vie, mais je veux l’aider à être une meilleure jeune fille et à prendre de bonnes décisions dans sa vie. » Greg Oden.

Et s’il pouvait se donner un conseil, ce serait celui-là :

« Je me dirais de faire plus attention à mon corps. Il y a eu tellement de rechutes et j’ai le sentiment que si j’avais compris ce qu’il se passait avec mon corps, et ce que chaque blessure abimait encore un peu, peut-être qu’on aurait fait les choses différemment et ça se trouve je me sentirais mieux maintenant, et je jouerais encore. Mais ce que je dirais à n’importe qui, c’est de ne pas écouter tout ce qu’on te dit, mais de s’assurer que vous compreniez de quoi on vous parle. Pourquoi tout ça arrive ? Quelles sont les prochaines étapes ? Quel est le plan pour revenir en bonne santé ? » Greg Oden.

Via Hoopshype.